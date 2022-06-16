​​​​​​​قتلى وجرحى من قوات دمشق باستهداف حافلة مبيت تابعة لهم من قبل داعش في البادية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مرتزقة داعش استهدفوا خلال الساعات الفائتة، حافلة مبيت تابعة لقوات حكومة دمشق وذلك في عمق البادية بالقرب من نقاط الأخيرة الواقعة في محيط منطقة الـ 55، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح 9 عناصر من قوات حكومة دمشق على الأقل نتيجة الاستهداف، حيث تأكد مقتل 3 عناصر حتى اللحظة وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية، وفقاً لتوثيقات المرصد، 221 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 112 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و 106 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، قتلوا في 43 هجمة لمرتزقة داعش ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب، بالإضافة إلى مقتل مواطن بهجمات داعش في البادية.

(د ع)