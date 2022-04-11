​​​​​​​قتلى وجرحى من المجموعات الإيرانية في هجوم لداعش ببادية حمص

وقتل 4 عناصر من المجموعات الإيرانية وأصيب اثنان آخران، كحصيلة أولية للخسائر البشرية في هجوم لمرتزقة داعش على مواقع عسكرية قرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقًا للمصادر فقد نقل 6 جرحى بسيارة دفع رباعي إلى مستوصف السخنة، قبل أن يلقى 4 منهم حتفهم متأثرين بجراحهم البليغة، فيما لا يزال الجريحين الآخرين ضمن المستوصف.

وقبل ساعات، شن مرتزقة داعش هجوماً على حاجز للمجموعات الإيرانية بالقرب من قرية الطيبة القريبة من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

في حين، شهدت مدينة تدمر استنفاراً أمنياً لقوات حكومة دمشق والمجموعات الإيرانية، تحسباً لهجمات مرتزقة داعش المفاجئة على المواقع العسكرية في المنطقة.

واعتقلت أجهزة حكومة دمشق الأمنية 3 عناصر جدد مما تسمى قوات "الدفاع الوطني" من بلدة السخنة بريف حمص الشرقي، بتهمة التواصل مع ‎خلايا داعش، وذلك بعد أيام من اعتقال قيادي فيما يسمى “الدفاع الوطني” من مدينة السخنة لذات السبب.

(ل د)