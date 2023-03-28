​​​​​​​قتلى وجرحى إثر مواجهات بين قوات موالية للجيش اليمني والحوثيين

أفاد مصدر عسكري يمني بأن "مواجهات اندلعت بين قوات اللواء الرابع حزم التابع للمجلس الانتقالي وأخرى من جماعة "أنصار الله" بمحيط موقع الكرب في قطاع الهجمة جنوب جبهة حيفان طور الباحة شمالي لحج"، وفق ما نقلت وكالة روسية.

وذكر المصدر أن المواجهات أدت إلى "مقتل ثلاثة من الحوثيين وجندي من اللواء الرابع حزم، فيما أصيب 6 من الطرفين".

كما قال مصدر في الجيش اليمني للوكالة الروسية: "إن مواجهات متقطعة تدور بين قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في كل من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب شرقي وشمال شرقي اليمن".

وأشار إلى أن مواجهات مماثلة تدور بصورة متقطعة بين قوات "محور سبأ" التابعة لألوية العمالقة الموالية للجيش اليمني، والحوثيين غرب مديرية حريب جنوب مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

(د ع)