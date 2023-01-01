​​​​​​​قتلى وجرحى في تفجير بمطار عسكري في العاصمة الأفغانية كابول

ذكرت مصادر أمنية، الأحد، أن انفجاراً وقع أمام مطار عسكري في العاصمة الأفغانية، صباح اليوم، أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وقال متحدث باسم "وزارة الداخلية" في حركة طالبان عبد النافع تاكور، إن انفجاراً قد وقع أمام المطار العسكري في العاصمة، كابول، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية.

ولطالما شهدت أفغانستان - منذ وصول طالبان إلى سدة الحكم- هجمات وتفجيرات استهدفت العاصمة الأفغانية تبنى أغلبها مرتزقة داعش، وكان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة الباكستانية.

وأصيب وقتها حارس أمن باكستاني في الهجوم الذي وصفته باكستان بأنه "محاولة لاغتيال رئيس بعثتها" الذي لم يصب بأذى.

وسبق لداعش أيضاً أن أعلن مسؤوليته عن هجوم، استهدف السفارة الروسية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

(د ع)