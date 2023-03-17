أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأنه تأكد مقتل 5 عناصر من قوات حكومة دمشق وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة، على خلفية هجوم نفذه مرتزقة "تحرير الشام"، على مواقع الأولى في محور قرية الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي، أمس.

وقصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، بالمدفعية الثقيلة محيط قرى العنكاوي والقاهرة والسرمانية والقرقور بريف حماة الغربي، كما طال القصف محيط قرى سفوهن والحلوبة بريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة الاحتلال التركي بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق على محور الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة "خفض التصعيد" وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الفينة والأخرى.

وحسب توثيقات المرصد، وصل عدد القتلى من عناصر قوات حكومة دمشق ومواطنين ومرتزقة الاحتلال التركي إلى 110 شخصاً منذ مطلع عام 2023، قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد".

(د ع)