​​​​​​​قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة تركيا إثر اقتتال داخلي في عفرين المحتلة

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من مرتزقة ما يسمى "فيلق الشام" التابع لجيش الاحتلال التركي في عفرين المحتلة.

وقالت مصادر بأن الإحصائيات الأولية تشير إلى وقوع 5 مرتزقة بين قتيل وجريح، فيما أكدت سقوط قذائف هاون على مدنيين في القرية دون ورود تفاصيل أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات التي تدور في هذه الأثناء عبر الأسلحة الثقيلة والرشاشة والمتوسطة في قرية ميدانكي تعود أسبابها إلى الخلاف بين المرتزقة حول آلية توزيع المواد الغذائية على عوائل المرتزقة.

فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

(ف إ)

ANHA