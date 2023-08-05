​​​​​​​قتلى وجرحى في قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي

شهد ريفي حلب الغربي والشمالي قصفاً واشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، أسفرت عن إصابة وفقدان مواطنين لحياتهم جراء القصف.

وكانت قوات حكومة دمشق المتمركزة في قرية الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي، قد استهدفت عبر صاروخ موجّه أمس الجمعة، سيارة تقلّ مواطنين كرد من أهالي قرى برجكة وفافرتين وبرج حيدر وكباشين التابعة لناحية شيراوا المحتلة.

وأفادت مصادر بأن الاستهداف أسفر عن إصابة 8 مواطنين بجروح متفاوتة، لتعاود قوات حكومة دمشق بعد عدة ساعات باستهداف مماثل لآلية ثقيلة (رافعة) أثناء سحب السيارة الأولى المستهدفة، أسفر عن فقدان مواطنين اثنين لحياتهم وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وعُرف من بين الذين فقدوا حياتهم، الشاب (علاء سليمان)، والمصابين (أحمد أحمد هندي، وجلال حيدر، ونهاد عيسو، ومصطفى جمال، ومحمد سليمان)، من أهالي قرية كباشين، و(محمد سعيد) من قرية برج حيدر، و(عماد الدين) من قرية برج سليمان".

كما استهدف مرتزقة الاحتلال التركي سيارة عسكرية تقلّ جنوداً في قوات حكومة دمشق على محور فوج 46 في ريف حلب الغربي، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية، نقاط تمركز مرتزقة الاحتلال التركي في قرى كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربي، لتندلع اشتباكات على أثرها وتمتد إلى مناطق ريف حلب الشمالي بمقاطعة الشهباء.

وتعرضت مساء أمس قرى حربل وشيخ عيسى وسموقة التابعة لمقاطعة الشهباء للاستهداف من قبل مرتزقة الاحتلال التركي عبر الرشاشات الثقيلة، أسفرت عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر من قوات حكومة دمشق قُتلوا وأُصيبوا خلال الأسبوع الفائت، في استهداف مباشر لإحدى نقاطهم في مطار منغ العسكري الواقع على الطريق الدولي في ريف مقاطعة الشهباء.

(ج س/ ل م)

ANHA