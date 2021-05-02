​​​​​​​قتلى وجرحى في حريق بمصنع للكيماويات في إيران

ووقع الحريق الذي امتد إلى عدة معامل واسعة، في مصنع شركة "مولدان" لإنتاج الكحول في مدينة شكوهية الصناعية، بحسب ما أعلنت وكالة "إيسنا" الطلابية.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" أن التقارير الأولية تشير إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام.

وأضافت أن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في المدينة، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

وقال المتحدث باسم منظمة الإطفاء في مدينة قم، حميد كريمي، إن "المئات من رجال الإطفاء" شاركوا في إخماد النيران، مضيفًا أن الحريق دمّر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

وتابع: "نظرًا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق.. وبسبب وجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبًا.

وأدى الحريق إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال بسرعة".

(ش ع)