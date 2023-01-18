شن مرتزقة "أنصار التوحيد" مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، عملية "انغماسية" على مواقع لقوات دمشق، على جبهة معرة موخص جنوبي إدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى.

وترافقت الاشتباكات مع استهدافات برية مكثفة، وعقب الهجوم، بدأت قوات دمشق حملة قصف مكثفة وعنيفة على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما عمد مرتزقة "أنصار التوحيد" إلى استهداف مواقع قوات دمشق بالقذائف الصاروخية أيضاً.

والجدير بالذكر أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" تواصل تصعيدها ضد قوات دمشق، حيث كثفت منذ مطلع الشهر الجاري كانون الثاني من هجماتها واستهدافاتها لمواقع قوات دمشق في العديد من المحاور ضمن المنطقة كريف اللاذقية الشمالي وريف حلب الغربي، وريف إدلب، وبدأت تصعيدها الافت بالتزامن مع الحديث عن التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق مقتل 17 عنصراً من قوات دمشق بينهم ضابط وإصابة 6 آخرين بجراح، إضافة لمقتل 5 من مرتزقة "هيئة تحرير الشام" و"جهادي" فرنسي، إضافة لإصابة 4 بجراح، خلال 8 عمليات تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات.

(م ش)