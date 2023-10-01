​​​​​​​قتلى وجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي على الخرطوم

سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم، بحسب وسائل إعلامية عديدة

وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن القتال في جنوب الخرطوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين نقلوا إلى المستشفى، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية مقتل 11 مدنياً على الأقل.

وقالت المنظمة في حسابها على منصة التواصل الافتراضي، إن قصفاً وقع بالقرب من مستشفى البشائر التعليمي، وسقطت شظايا داخل مجمع المستشفى.

من جانبهم، أفاد شهود بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة من مواقعه في منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان، الأحياء والمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في جنوب ووسط المدينة، التي تشكل مع بحري والخرطوم العاصمة السودانية الأوسع على جانبي نهر النيل، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

في حين قال موقع "سودان تربيون" الإلكتروني إن 11 مدنياً على الأقل قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بولاية الخرطوم.

وأضاف موقع سودان تربيون، أن خمسة مدنيين سقطوا قتلى جرّاء قصف مدفعي للدعم السريع في شمال أم درمان، كما قتل ثلاثة مدنيين في قصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني في غرب أم بدة بولاية الخرطوم.

وأوضح أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش قصفت منطقة مايو جنوب الحزام في العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل.

(س ع)