​​​​​​​قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على المنطقة الساحلية في سوريا

وقالت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق: "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي من اتجاه جنوب غرب اللاذقية على بعض النقاط في المنطقة الساحلية وأسقطت بعض صواريخ العدوان".

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".

ويشار إلى أن آخر هجوم شنته إسرائيل على الأراضي السورية كان وقع أواخر أبريل/ نيسان الماضي، في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق، وأدى إلى جرح 4 جنود، بالإضافة إلى خسائر مادية.

(ش ع)