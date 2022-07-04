​​​​​​​قتلى وجرحى في استهداف مجهول لعربة عسكرية تقل عناصر من طالبان

وتعرضت عربة عسكرية تقل عناصر من حركة طالبان جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في ولاية هرات غربي أفغانستان، فيما تضاربت المعلومات بشأن عدد القتلى والجرحى، إذ قالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن عدد القتلى 3 أشخاص فيما بلغ عدد الجرحى نحو 17 شخصاً.

فيما ذكرت وكالة أنباء "هرات نيوز" عبر تلغرام، أن "عدد القتلى بلغ 18 شخصاً فيما أصيب اثنان آخران بجروح"، وفق مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن المهاجمين، وهم ثلاثة أشخاص، ألقوا قنابل يدوية على السيارة العسكرية بعد إطلاق النار على المتواجدين داخلها، مشيرة إلى أن أحد المهاجمين لقي مصرعه وهرب اثنان آخران من المنطقة.

وقال المتحدث باسم "القيادة الأمنية" لحركة طالبان في هرات، محمود شاه رسولي، إنه في الساعة 7:00 صباحًا، تعرضت سيارة عسكرية كانت تقل موظفي "فيلق الفاروق 207" للهجوم، من دون أن يوضح عدد الضحايا.

وبدأت الانقسامات تتغلغل داخل أروقة حركة طالبان بعد سنة من توليها الحكم في أفغانستان، أبرزها تنازع الفصائل ضمن الحركة على المكاسب.

وأثارت المشاكل الاقتصادية التي تمر فيها البلاد غضب عناصر الحركة، ما دفع العديد منهم إلى الانشقاق بسبب عجز طالبان عن حل المشاكل التي تغرق فيها أفغانستان.

كما ظهرت عدة تحذيرات من أنه إذا لم يستمع متزعمي حركة طالبان إلى متطلبات عناصرهم، فسينشق العديد منهم، بل سيقاتلون ضد الحركة أيضاً.

في المقابل، تنفي طالبان وجود أي خلافات أو انقسامات داخل أروقتها، وتصر على أن الحركة "لا تزال موحدة بقوة" على حد زعمها.

(د ع)