​​​​​​​قتلى وجرحى في اشتباكات بين مرتزقة تركيا في سري كانيه

وأدت هذه الاشتباكات التي لم يعرف سببها بعد، إلى مقتل مرتزق من فرقة “السلطان مُراد”، بالإضافة إلى وقوع 4 جرحى على الأقل من كلا الطرفين جراء الاشتباكات المتواصلة.

ورصد المرصد السوري في 28 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، استياءً شعبياً كبيراً ضمن مدينة سري كانيه ومحيطها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة مساء 27 أكتوبر المنصرم، والتي تمثلت باقتتال مسلح عنيف بين مرتزقة “السلطان مراد”، أفضى إلى خسائر بشرية في صفوف المدنيين، حيث فقد 5 بينهم امرأة وطفل لحياتهم، فضلاً عن تضرر منازل على خلفية سقوط قذائف بشكل عشوائي.

بينما قتل 7 مرتزقة وأصيب أكثر من 15 آخرون بجروح متفاوتة بعضها خطيرة تم نقلهم إلى مشافي تركيا حينها.

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ANHA