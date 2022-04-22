​​​​​​​قتلى وجرحى في اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في سري كانيه المحتلة

أفادت مصادر محلية من داخل سري كانية أنه بالتزامن مع دخول والي ولاية أورفا إلى مدينة سري كانيه المحتلة اندلعت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة "حركة ثائرون" ومرتزقة " الحمزات" في حي الحوارنا، لتتوسع رقعتها إلى باقي أحياء المدينة مستخدمين خلالها كافة أنواع الأسلحة.

ولفتت المصادر بأنه نتيجة الاشتباكات سقط عدد من القتلى بين الطرفين وأكثر من عشرة جرحى بينهم مدنيون.

ونوه المصدر إلى انه نتيجة حدة الاشتباكات تدخلت قوات الاحتلال التركي مصطحبة بالدبابات والمدرعات لفض النزاع الحاصل بين المرتزق، إلا انهم لم يتمكنوا من تهدئة الأوضاع، والاشتباكات مازالت مستمرة ومتقطعة بحسب المصدر.

(د أ)

ANHA