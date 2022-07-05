​​​​​​​قتلى وجرحى في انفجار مخزن للسلاح في محافظة أبين جنوب اليمن

وأفاد مصدر محلي إن انفجاراً عنيفاً ضرب مخزناً للأسلحة، يتبع لأحد تجار الأسلحة في السوق المركزية بمدينة لودر، ما تسبب باندلاع حريق وانهيار جزئي للمبنى الذي كان يتم تخزين الأسلحة فيه، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وأظهرت صور متداولة دراجة نارية تحترق فيما يحاول يمنيون الفرار من بين ركام وأعمدة دخان في المكان.

وبحسب المصدر، فإن نحو 15 قتيلاً وجريحاً سقطوا في حصيلة أولية، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن سقوط عشرات الضحايا وتدخل مواطنين لانتشال جثامين وجرحى ونقلهم إلى المستشفى الريفي في المنطقة.

فيما أفادت شبكة روسيا اليوم بأن الحصيلة الأولية للانفجار قد بلغت 5 قتلى وقرابة 30 جريحاً، حيث إن المستودع يقع في منطقة مأهولة بالسكان.

وتعد مدينة لودر الواقعة شمال شرق أبين، على حدود محافظة البيضاء شمال اليمن، أولى المناطق اليمنية التي واجهت "تنظيم القاعدة" اجتماعياً وقبلياً بقوة سلاح أبنائها.

(د ع)