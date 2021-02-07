​​​​​​​قتلى وجرحى في 3 انفجارات بأفغانستان

ووقعت 3 انفجارات، اليوم الأحد، في أفغانستان، حيث استهدفت سيارة في كابول بعبوة ناسفة، أُصيب خلالها شخصان على الأقل، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي إقليم ننكارهار، قال سكان محليون إن قنبلة تم زرعها في جانب طريق في مدينة جلال آباد، استهدفت سيارة في منطقة الشرطة الثالثة، أسفرت عن إصابة اثنين من رجال الشرطة الأفغانية وثلاثة مدنيين.

وفي إقليم ننكارهار أيضًا، انفجرت سيارة مفخخة في نقطة تفتيش تابعة للشرطة الأفغانية في منطقة خوجياني.

وفجّر انتحاري سيارة محمّلة بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة 10 آخرين، بينهم مدنيون، وفق ما ذكره مكتب حاكم إقليم ننكارهار.

وتصاعد العنف في البلاد عقب محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، والتي توقفت مؤخرًا، ويراجع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن اتفاقًا للإدارة السابقة لسحب القوات الأميركية بحلول أيار/ مايو من العام الجاري.

(د أ)