​​​​​​​قتلى وجرحى بانفجار مستودع في قره باغ

أسفر انفجار وقع أمس في مستودع وقود في قره باغ عن 20 قتيلاً على الأقل وأكثر من 280 جريحاً، كما أعلنت سلطات الأخيرة، الثلاثاء، في أوج موجة نزوح آلاف الأرمن من وصول القوات الأذربيجانية، وذلك تخوفاً من عمليات التطهير العرقي الذي تمارسها الأخيرة.

وأكدت السلطات في قرة باغ أن ما لا يقل عن 20 شخصاً قد قتلوا في انفجار وقع بمستودع للوقود.

وأضافت السلطات أن 290 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات، وأن العشرات منهم "لا يزالون في حالة حرجة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت سلطات قره باغ في بيان "للأسف، لم يتسنَّ إنقاذ حياة سبعة مرضى، وتوفوا بالمستشفى، ولا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة، وتم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي".

وفي سياق متصل، قالت الحكومة الأرمينية في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحاً في 26 أيلول دخل 13350 شخصاً نزحوا قسراً من قره باغ" مؤكدة أنها توفر المسكن لهم"، وفق وكالة "فرانس برس".

(م ش)