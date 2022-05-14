​​​​​​​قتلى وجرحى بالقصف الإسرائيلي على ريف حماة

وأدى القصف الإسرائيلي الذي جرى مساء أمس الجمعة، على طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة السويدة جنوب شرق مصياف ضمن ريف حماة إلى مقتل 6 من قوات حكومة دمشق، وهم ضباط وصف ضباط، 5 منهم من قوات "الدفاع الجوي" قتلوا جميعاً باستهداف عربة للدفاع الجوي بشكل مباشر خلال محاولتها التصدي للقصف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى من العسكريين والمدنيين، جراحهم متفاوتة.

من جهة أخرى، أفادت وكالة رسمية تابعة لحكومة دمشق بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل خمسة من قواتها وإصابة سبعة مواطنين.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 12 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

(د ع)