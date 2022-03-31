​​​​​​​قتلى وإصابات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنين، هما سند أبو عطية (17عامًا) ويزيد السعدي (23 عامًا). فيما قتل شاب فلسطيني في بيت لحم "بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

وأضافت في بيانها "أن هناك 15 إصابة، بينها 14 إصابة بالرصاص الحي وإصابة بالاختناق بالغاز، 3 من بين الإصابات صنفت على أنها خطرة، وإصابة واحدة متوسطة الخطورة".

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي برفقة عشرات الآليات العسكرية مخيم جنين، واندلعت إثر ذلك مواجهات، تخللها عمليات إطلاق نار صوب الجنود من مسلحين فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال العملية تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين حيث ردت القوات على المسلحين وأصابتهم. كما أصيب جندي بجروح طفيفة نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى".

ونعت الفصائل الفلسطينية "شهداء العدوان الإسرائيلي"، داعية إلى "تصعيد المقاومة في الضفة الغربية" ومحذرة "الاحتلال من تداعيات لا تحسب؛ لعدوانه على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل". فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري "سرايا القدس" الاستنفار على أثر "عدوان الاحتلال على مخيم جنين".

وثمة خشية إسرائيلية من انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى تصعيد واسع في شهر رمضان، بعد أيام من تنفيذ هجمات داخل إسرائيل، قتل على أثرها 10 إسرائيليين.

(ع م)