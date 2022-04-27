​​​​​​​قتلى وإصابات في قصف إسرائيلي على بعض النقاط في محيط دمشق

ونقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن مصدر عسكري بأنه: "حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وتابعت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

هذا وكانت إسرائيل قد قصفت في الـ 15 من الشهر الجاري، مواقع عسكرية في ريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث يوجد في المنطقة موقع عسكري للمجموعات الموالية لإيران وجيش "التحرير الفلسطيني"، فيما قالت وكالة رسمية إن المضادات الأرضية حاولت التصدي للصواريخ الإسرائيلية.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق ومجموعات موالية لإيران.

(ش ع)