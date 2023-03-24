​​​​​​​قتلى وإصابات في اشتباكات بين قوات دمشق والمرتزقة بريف حلب

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق، اليوم، أنها "صدت هجوماً كبيراً لمجموعة مسلحة تابعة لجبهة النصرة على مواقع الجيش في ريف حلب الغربي".

وحسب وكالة تابعة لحكومة دمشق، قالت وزارة الدفاع، في بيان إن "وحدات من الجيش تصدت إلى هجوم إرهابي كبير، مساء أمس الخميس".

وأوضحت أن "مجموعة مسلحة من جبهة النصرة هاجمت مواقع للجيش في منطقة كفر عمة، شرق الأتارب، بريف حلب الغربي".

وأضافت "تم القضاء على 11 إرهابياً، من بينهم متزعم المجموعة؛ وإصابة أعداد كبيرة منهم".

ومن جهته، أفاد المرصد السوري بمقتل 10 عسكريين من قوات دمشق ومرتزقة "هيئة تحرير الشام" وإصابة 16 آخرين، نتيجة الاشتباكات.

(م ش)