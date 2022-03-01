​​​​​​​قتلى وإصابات في اشتباك مسلح بالضفة الغربية.. والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

وبحسب مصادر فلسطينية، فقد وقع الاشتباك إثر مطاردة الجيش الإسرائيلي لأحد القادة الميدانيين في الذراع العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، الأمر الذي أدى إلى مقتل المطلوب، فيما كان القتيل الآخر عاملاً فلسطينياً. بالإضافة إلى إصابة فلسطينيين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن "وحدات اسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، وتمركزت في عشرات المنازل ونصبت الكمائن".

واندلع اشتباك مسلح في مخيم جنين إثر الاقتحام، فيما نعت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة "الشهداء المقاومين"، وتوعدت بالرد على إسرائيل.

(ع م)