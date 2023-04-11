​​​​​​​قتلى في هجوم جديد لداعش استهدف جامعي الكمأة في البادية السورية

هاجم مرتزقة داعش، اليوم، مجموعة شبان أثناء بحثهم عن مادة "الكمأة"، في منطقة الميدان شمالي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وقتل على إثره 3 أشخاص، فيما فر المرتزقة إلى جهة مجهولة، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كثف مرتزقة داعش من هجماتهم بشكل لافت لا سيما ضد جامعي "الكمأة" في البادية السورية.

وبلغت حصيلة القتلى ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد 249 قتيلاً منذ مطلع العام 2023، هم: 11 من مرتزقة داعش قتلوا في اشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية، طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و123 من قوات حكومة دمشق والجماعات التابعة لها، قتلوا في 66 عملية لداعش ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. بالإضافة إلى مقتل 115 مواطناً.

وعلى الرغم من الدعم الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، إلا أن قوات حكومة دمشق وموالوها لم يستطيعوا القضاء على مرتزقة داعش في البادية حتى الآن.

(د ع)