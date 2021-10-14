​​​​​​​قتلى في غارات إسرائيلية على ريف حمص

ودوت انفجارات في منطقة مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي، نتيجة غارات من طائرات إسرائيلية حلقت في أجواء مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، استهدفت مراكز للمجموعات الإيرانية من بينها مركزًا للتدريب وبرج للاتصالات يقعان على بعد عدة كيلومترات شرق مطار التيفور وغرب مدينة تدمر.

وأدى الاستهداف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل 4 عناصر من المجموعات الموالية لإيران، بالإضافة إلى تدمير برج للاتصالات مع نقاط تابعة للإيرانيين.

وبالتزامن مع تدمير النقاط التي وصلت إليها الصواريخ الإسرائيلية، تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لحكومة دمشق من تدمير عدة صواريخ إسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته قالت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق أن عنصرًا من قوات حكومة دمشق قتل وأصيب ثلاثة آخرون "جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي".

وبحسب مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه "حوالي الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر في ريف حمص مستهدفًا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به؛ ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

(د ع)