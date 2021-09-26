​​​​​​​قتلى في اشتباك مسلح في الضفة الغربية.. وحماس تدعو للتصعيد

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية: "أن الجيش الإسرائيلي قتل 5 فلسطينيين، خلال اقتحامات في جنين والقدس".

وأشارت مصادر محلية فلسطينية، إلى أن الجيش الإسرائيلي أصاب آخرين خلال الاشتباكات، واعتقل عدداً آخر.

فيما نقلت مصادر إعلامية، أن اثنين من جنود القوات الخاصة الإسرائيلية أصيبا خلال الاشتباكات، وحالتهم خطرة.

وفجر اليوم، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية خاطفة، لاعتقال عناصر من حركة حماس والجهاد الإسلامي في منطقة جنين وفي القدس. وخلال العملية، اندلع اشتباك مسلح.

وفرض الجيش الإسرائيلي حصاراً كاملاً على المناطق التي جرت فيها الاشتباكات.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الخلية التي جرت تصفيتها، كانت على وشك تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ونعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيانات منفصلة، "شهداء الاشتباكات".

وقالت حركة "حماس"، إن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً"، ودعت إلى "تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس".

وأضافت: "ندعو جماهير شعبنا البطل في الضفة الباسلة، إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس، وعلى الطرق الالتفافية، فخيار المقاومة والرصاص هو القادر على حماية حقوقنا وتحرير أسرانا وحماية مسرانا".

فيما قالت الجهاد: "ندعو باقي فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى السير قدماً مع سرايا القدس – الجناح العسكري للحركة، في هذه المرحلة الصعبة في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن هناك خشية من أن تردّ الفصائل الفلسطينية في غزة على الحدث، بإطلاق قذائف صاروخية صوب إسرائيل.

(ع م)