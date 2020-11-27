​​​​​​​قذيفة من مخلفات الاحتلال التركي تودي بحياة طفل وشاب وإصابة طفلين آخرين في ريف عين عيسى – تم التحديث

أفاد مراسل وكالتنا بأن قذيفة هاون كان الاحتلال التركي ومرتزقته قد اطلقوها على محيط قرية أبو صرة التابعة لناحية عين عيسى بإقليم الفرات، ولم تنفجر، أنفجرت قبل قليل بثلاثة أطفال وشاب وكانوا يرعون الماشية في محيط القرية.

وقال مراسلنا بأن الانفجار أسفر عن فقدان الطفل "عدي إسماعيل الأحمد البالغ من العمر 16 عاماً"، والشاب محمد علي أحمد البالغ من العمر 18 عاماً" لحياتهما، وإصابة الطفلين "مصطفى صالح الأحمد البالغ من العمر 16 عاماً، ومؤيد علي الأحمد البالغ من العمر 16 عاماً" بجروح، وتم نقلهم إلى مشفى الناحية لتلقي العلاج.

(د ج)

ANHA