​​​​​​​قطع للكهرباء والإنترنت.. إجراءات مريبة لحكومة الوفاق في طرابلس

ونقلت سكاي نيوز عن شهود عيان أنّهم فُوجِئوا بقطع شبكة الإنترنت والكهرباء عن ساحة الشهداء والمنطقة المحيطة بها وسط طرابلس.

ودخلت التظاهرات في العاصمة اللّيبية، الإثنين، يومها الثاني، فيما ردّت الميليشيات الموالية لحكومة فايز السرّاج بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي.

وردّد المشاركون في هذه التظاهرات الهتافات المندّدة بحكومة السرّاج، على خلفية تردّي الأوضاع المعيشية، لاسيّما انقطاع الكهرباء والماء المتكرّر، في بلد يملك أكبر احتياطيّ من النفط في أفريقيا.

وطالت هتافات المتظاهرين المرتزقة السوريّين الذين جلبهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى ليبيا للقتال مع ميليشيات فايز السرّاج، مشيرين إلى أنّ هؤلاء يقبضون بالدّولار فيما تنقطع رواتب الليبيين منذ أشهر

(ي ح)