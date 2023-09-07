​​​​​​​قطع 49 شجرة زيتون وجوز في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من المنطقة، فقد قطع مرتزقة "السلطان مراد" التابع للاحتلال التركي 30 شجرة زيتون وأربعة أشجار جوز كبيرة تعود ملكيتها للمهجر قسراً حنان شيخو من أهالي قرية قره تبه في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

كما قطع مستوطنون من عوائل مرتزقة الاحتلال التركي 15 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن شيخ موس نعسان من أهالي قرية قسطل كشك في ناحية بلبلة بمقاطعة عفرين المحتلة.

ويعمد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والمستوطنون على تخريب طبيعة عفرين وتغيير معالمها، فضلاً عن التغيير الديمغرافي للمقاطعة تمهيداً لسلخها عن الأراضي السورية وإلحاقها بالدولة التركية.

(آ ر/ س ر)

ANHA