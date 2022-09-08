​​​​​​​قصر بـ 8 غرف نوم و16 حماماً.. عائلة البرزاني تشتري القصور بأموال الشعب الكردي

بعد أقل من أربع سنوات من دفع 27 مليون دولار مقابل العقار، أحد أفراد عائلة البرزاني أعاد بيع أحد قصورها في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة، والذي يضم ثماني غرف نوم و16 حماماً وجميع وسائل الراحة السكنية التي يمكن تصورها موجودة فيما يقرب من 21000 قدم مربع من مساحة المعيشة المزينة بالذهب، بحسب موقع " "dirtالاستقصائي الأميركي.

ويقع المنزل في حي بيفرلي هيلز الرئيسي وتم بناؤه حديثاً في عام 2016، وقد تم بيع المنزل في أيلول 2018 لعائلة برزاني. ويقع المنزل العملاق خلف بوابات على قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.72 فدانًا.

وعلى الرغم من أن القصر كان مرتبطاً منذ فترة طويلة بالبرزاني، إلا أنه لا يزال من غير الواضح تماماً أي فرد من العائلة هو المالك الفعلي، ولكن إلى حد بعيد المرشح الأكثر وضوحاً هو منصور برزاني، ابن مسعود البرزاني، ومنصور هو أيضاً شقيق مسرور برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان الحالي.

وهذا ليس قصر لوس أنجلوس الوحيد المرتبط ببرزاني، ففي صيف 2018، دفعت امرأة إيرانية تُدعى سودابه خوشدامان 20 مليون دولار بالضبط مقابل منزل في مكان آخر في بيفرلي هيلز.

وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى سودابه خوشدامان على أنها "الزوجة الثانية" لمنصور برزاني، وكشفت أنها هي والبرزاني يحتفظان أيضاً بمنازل فخمة في دبي.

وتظهر سجلات تسجيل الأراضي أيضاً أن سودابه خوشدامان تمتلك قصراً في شارع رئيسي في كنسينغتون، يمكن القول إنه أرقى أحياء لندن، بعد شراء تلك الفيلا في عام 2016 مقابل 14 مليون دولار أميركي تقريباً، قامت سودابه خوشدامان بهدمه وأعادت بناءه.

ووفقًا للصحافي الاستقصائي زاك كوبلين، الذي درس بشكل شامل ممتلكات أسرة البرزاني وأصولهم الأجنبية، فإنها تساوي المليارات اليوم، كما أشار النقاد إلى أن الكثير من هذه الثروة ناجمة عن احتكار البرزانيين الفعلي للاتصالات والعقارات والموارد النفطية الهائلة في إقليم كردستان.

وتتحكم عائلة البرزاني بمعظم مقدرات جنوب كردستان من النفط وصولاً إلى الإيرادات الجمركية على المعابر. وتمتلك العائلة الحاكمة أموالاً طائلة فيما يسافر شبان جنوب كردستان بلدهم بسبب سوء الحالة المعيشية وقمع الحريات.

في الشتاء الفائت، فقد العشرات من أهالي جنوب كردستان حياتهم برداً على الحدود البولونية- البيلاروسية بعدما هاجروا بلادهم التي يتصرف الحزب الديمقراطي الكردستاني بها وكأنها ملك عائلي.

(م ش)