قصفٌ صاروخيّ على قرية شيخ عيسى يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء بالصواريخ. خبر 10 تشرين الثاني 2020, الثلاثاء - 20:10 2020-11-10T20:10:00 مركز الأخبار تتعرّض قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء في هذه الأثناء لقصف صاروخيّ مُكثّف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. (ل) ANHA إقرأ أيضاً اتحاد إيزيديي سوريا يستنكر زيارة كبير المرتزقة لقرية باصوفان الإيزيدية أصدر اتحاد إيزيديي سوريا بياناً كتابياً استنكر في... جيش الاحتلال يعذّب مواطنا حتى الموت في عفرين المحتلة قتل المواطن لقمان يوسف من أهالي ناحية شيه في مقاطع... مرتزقة تركيا يختطفون مواطناً آخر من راجو اختطف مرتزقة الاحتلال التركي مواطناً من ناحية راج... الموقع القديم