قصفٌ صاروخيّ على قرية شيخ عيسى يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء بالصواريخ. خبر 22 أيلول 2020, الثلاثاء - 18:59 2020-09-22T18:59:00 مركز الأخبار تتعرّض قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء في هذه الأثناء لقصف صاروخيّ مُكثّف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. (ل) ANHA إقرأ أيضاً مجلس عوائل الشّهداء في الرقّة يعقد كونفرانسه الثاني وينتخب إدارة جديدة عقد مجلس عوائل الشّهداء في الرقة كونفرانسه الثاني... خطأ فني في مخزن أسلحة لـ"حزب الله" سبّب انفجار عين قانا جنوب لبنان كشف مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن "الانفجار في بلدة ع... رغم التّحذيرات الأوروبّية.... سفينة أوروتش رئيس تعود إلى شرقي المتوسّط أفادت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، أنّ سفينة "أورو... الموقع القديم