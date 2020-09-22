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​​​​​​​قصفٌ صاروخيّ على قرية شيخ عيسى

يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء بالصواريخ.
خبر 2020-09-22T18:59:00 مركز الأخبار

تتعرّض قرية شيخ عيسى بمقاطعة الشّهباء في هذه الأثناء لقصف صاروخيّ مُكثّف من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

(ل)

ANHA


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