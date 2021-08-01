​​​​​​​قصف يومي على إقليم عفرين خلال شهر تموز وإصابة 5 مدنيين بينهم طفل و3 نساء

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هجماتهم على مقاطعتي عفرين والشهباء بشكل يومي، مستهدفين القرى والبلدات والنواحي المأهولة بالسكان.

وخلال شهر تموز الفائت قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل يومي قرى المقاطعتين، مستخدمين كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية في سماء المنطقة.

الآلاف من القذائف والصواريخ سقطت على قرى المقاطعتين، مسببة أضراراً مادية كبيرة بممتلكات الأهالي.

كما أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بتاريخ الـ 12 من تموز الماضي على قصف ناحية تل رفعت، مما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بينهم طفل في الـ 5 من العمر، وثلاثة نساء، وجميعهم من أهالي ناحية راجو بعفرين المحتلة، والجرحى المدنيين هم كل من "محمد وليد عرب البالغ من العمر 5 أعوام، هيفين رشيد البالغة من العمر 40 عاماً، نهاد محمد علي البالغ من العمر 32 عاماً، زوزان ممو البالغة من العمر 30 عاماً، زينب أحمد عرب البالغة من العمر 40 عاماً".

إلى جانب ذلك أضرم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 24 من تموز الماضي النار في أشجار قرية صوغانيكة، مما تسبب في احتراق عدد كبير من الأشجار.

ويذكر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون في قصف مقاطعتي عفرين والشهباء، منذ بدء هجماتهم الاحتلالية على المنطقة في الـ 20 من كانون الثاني عام 2018.

(د ج)

ANHA