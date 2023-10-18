​​​​​​​قصف يستهدف عدة قرى في ريفي حلب وإدلب

قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربي، كما طال القصف بلدات الفطيرة وسفوهن وفليفل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة "خفض التصعيد"، وفق ما نشره المرصد السوري.

وأضاف المرصد أن محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي شهد قصفاً متبادلاً بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "الفتح المبين" دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما أصيب عنصر من قوات حكومة دمشق صباح اليوم، جراء قنصه برصاص مرتزقة "تحرير الشام"، على محور حرش مدينة كفر نبّل في ريف إدلب الجنوبي.

(س ع)