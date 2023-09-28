​​​​​​​قصف واستهدافات متبادلة في إدلب وحماة

نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مدفعياً على محيط كنصفرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وبلدة الزيارة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، أسقط مرتزقة "تحرير الشام" طائرة مسيّرة تابعة لقوات حكومة دمشق، بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة، على محور كنصفرة بريف إدلب الجنوبي.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" بشكل يومي استهدافات وقصفاً متبادلاً بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "الفتح المبين".

وأصيب أمس الثلاثاء، 3 مواطنين بجراح متفاوتة، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على محيط بلدة آفس في ريف إدلب الشرقي.

(د ع)