​​​​​​​قصف واستهدافات متبادلة في حلب وإدلب

قصفت قوات حكومة دمشق، بقذائف المدفعية الثقيلة، اليوم، كل من قرية كفر تعال في ريف حلب الغربي، ومحيط بلدتي البارة وكنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

في سياق متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف الهاون، مواقع لقوات حكومة دمشق على محور "الفوج 46" في ريف حلب الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقُتل عنصر من قوات حكومة دمشق أول أمس، في قصف بري متبادل، بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق في ريف حماة الغربي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، التي تشهد عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين الطرفين بين الحين والآخر.

(د ع)