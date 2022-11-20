أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قرية قلب لوزة بجبل السماق الغربي في ريف إدلب، شهد قصفاً بصاروخ أرض- أرض من قبل القوات الروسية، اليوم الأحد، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى وحجم الأضرار المادية حتى الآن.

على صعيد متصل، نفذت قوات حكومة دمشق، قصفاً برياً بالمدفعية الثقيلة على قرى وبلدات الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوب إدلب.

كما تجدد القصف المتبادل بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق على محاور المشاريع بسهل الغاب غربي حماة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

(د ع)