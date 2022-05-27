وشهدت مناطق في فليفل والفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غرب حماة، قصفاً برياً نفذته قوات حكومة دمشق، وذلك بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهدت محاور كبانة في جبل الأكراد والمشاريع في سهل الغاب، استهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، دون معلومات عن حصيلة القتلى والجرحى.

يأتي ذلك وسط تحليق لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، استهدف مناطق في سفوهن والفطيرة وفليفل وبينين وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما شهدت محاور ضمن سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين الأولى من جانب، ومرتزقة الاحتلال التركي من جانب آخر.

(د ع)