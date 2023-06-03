قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، صباح اليوم، قريتي العنكاوي والقاهرة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، كما قصفت قريتي فليفل والحلوبة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في السياق، استهدف مرتزقة "تحرير الشام" مواقع لقوات حكومة دمشق على محور قرية كوكبة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي بالقذائف المدفعية، كما استهدفوا بقذائف الهاون مواقع الأخيرة على محور الأتارب في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى حتى اللحظة.

يأتي ذلك بعد أيام من تصعيد روسي على مناطق ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث استأنفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على ريف إدلب، إذ استهدفت بتاريخ 26 أيار محور فليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الأول 2022 الفائت، كما قصفها في 29 أيار، مستهدفة بذلك قرية بزابور ومحيط جبل الأربعين بريف إدلب.

(د ع)