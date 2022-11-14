ودارت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، صباح اليوم الإثنين، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق، بالمدفعية محيط قريتي سان ومعربليت بريف إدلب الشرقي ضمن منطقة "خفض التصعيد"، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، قريتي سفوهن والبارة بجبل الزاوية جنوب إدلب ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي وقرية العنكاوي بسهل الغاب غرب حماة.

(د ع)