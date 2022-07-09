شهدت محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ومحور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، فجر اليوم، استهدافات متبادلة بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق، أماكن في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن وقوع قتلى وجرحى.

وأمس الجمعة، استهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وبينين وسفوهن وفليفل والبارة وبليون بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، فيما استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع الأولى بمحور حزارين جنوب إدلب.

(د ع)