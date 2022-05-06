ونفذت قوات حكومة دمشق فجر وصباح اليوم الجمعة، قصفاً صاروخياً استهدفت خلاله مناطق في الفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات حكومة دمشق من جانب ومرتزقة الاحتلال التركي من جانب آخر، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية وجبل الأكراد وسهل الغاب.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفذت، أمس الأول، قصفاً صاروخياً على مناطق في جبل الزاوية، إذ استهدفت بنحو 35 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن الريف الجنوبي لإدلب، بالتزامن مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين مرتزقة الاحتلال التركي والأولى على محاور التماس في المنطقة.

(د ع)