شهد محور المشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة تجمعات ومواقع لمرتزقة الاحتلال التركي على محور كبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق، بالمدفعية الثقيلة قرية آفس شرق إدلب، بالإضافة إلى قرى الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية، كما قصفت بأكثر من 25 قذيفة قرية سفوهن، والبارة ودير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وأمس السبت، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً بقذائف الهاون على محيط بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي ومحيط قرية بينين في ريف إدلب الجنوبي وقرية النيرب في ريف إدلب الشرقي، والبارة ودير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، فيما استهدف مرتزقة الاحتلال التركي تجمعات ومواقع قوات حكومة دمشق في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، بالإضافة إلى استهداف مواقعهم على محور تلة نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

(د ع)