​​​​​​​قصف واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة بريفي إدلب وحلب

استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي، اليوم الأحد، بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات لقوات حكومة دمشق، على محور "الفوج 46" بريف حلب الغربي، حيث سقطت القذائف ضمن مواقع الأخيرة دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية مواقع مرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المنطقة.

وأمس السبت، أصيبت امرأة بجروح، جراء قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على محيط قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي كما قتل عنصر من قوات حكومة دمشق على يد مرتزقة الاحتلال التركي في محور معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)