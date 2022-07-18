​​​​​​​قصف واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة بريفي حلب واللاذقية

وجرى قصف صاروخي متبادل على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جانب، وقوات حكومة دمشق من جانب آخر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة مواقع لقوات حكومة دمشق في محور "الفوج 46" بريف حلب الغربي، وسط رد مماثل من قبل الأخيرة على محيط المنطقة، لاسيما محيط قريتي مكلبيس وبلنتا، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وكان المرصد أفاد أمس، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته قوات حكومة دمشق البرية، استهدف بلدات كنصفرة والفطيرة وبينين وحرشها في جبل الزاوية جنوب إدلب وتديل وكفرتعال ومكلبيس و"الفوج 111" بريف حلب الغربي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية.

(د ع)