​​​​​​​قصف واستهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة تركيا في ريف حلب

قصفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية، صباح اليوم الخميس، بلدتي مكلبيس وتقاد في ريف حلب الغربي ضمن منطقة "خفض التصعيد"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، استهدف مرتزقة "الفتح المبين"، بقذائف الهاون من عيار 120 مم، مجموعة تابعة لقوات حكومة دمشق على محور بلدة الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي؛ وسط معلومات عن وقوع إصابات.

وأشار المرصد بتاريخ 13 كانون الأول الجاري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، تزامناً مع قصف مدفعي متبادل بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على المحاور الغربية لمدينة سراقب قرب تقاطع طريقي "m4" و"m5" في ريف إدلب.

(د ع)