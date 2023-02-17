قصفت قوات حكومة دمشق المتمركزة في "الفوج 46"، أطراف مدينة الأتارب وقرية كفرعمة في ريف حلب الغربي، تزامناً مع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة الاحتلال التركي من جهة أخرى على محور قريتي كفرتعال وكفرنوان في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والأسلحة الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة الاحتلال التركي من جهة أخرى على محور بلدة النيرب – سراقب بريف إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

هذا وقصفت قوات حكومة دمشق البرية محيط قريتي العنكاوي والسرمانية في ريف حماة الشمالي الغربي.

(د ع)