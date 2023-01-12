قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الخميس، مناطق في محيط بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت أماكن في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدف مرتزقة "الفتح المبين" مجموعة تابعة لقوات حكومة دمشق بقذائف الهاون على محور كفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى.

ويأتي ذلك بعد يوم من 3 هجمات تعرضت لها مواقع لقوات دمشق في ريفي حلب وإدلب، اثنان منهما نفذها مرتزقة "تحرير الشام" والثالثة لمرتزقة "أحرار الشام"؛ أدى إلى مقتل 12 عنصراً من قوات حكومة دمشق و3 من مرتزقة "تحرير الشام"، وإصابة 23 آخرين من الطرفين.

(د ع)