نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مدفعياً استهدف قرية كفرعمة ومحيط قرية تقاد بريف حلب الغربي، وقصفت بالمدفعية الثقيلة أيضاً، قرى سفوهن والفطيرة وبينين والبارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومحور كباني بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من طرف، وقوات حكومة دمشق من طرف آخر.

على صعيد متصل، استهدف مرتزقة "الفتح المبين" قريتي الملاجة والدار الكبيرة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

ويتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد

وأمس الأحد، قتل 3 من مرتزقة "تحرير الشام" بقصف مدفعي من قبل قوات حكومة دمشق على المحاور الشرقية للأتارب بريف حلب الغربي.

(د ع)