​​​​​​​قصف واستهدافات متبادلة بين قوات دمشق والمرتزقة في ريفي إدلب وحماة واللاذقية

قصفت قوات حكومة دمشق صاروخياً مناطق في فليفل وبينين وسفوهن والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، شهدت محاور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وكبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف، بين قوات حكومة دمشق من طرف، ومرتزقة "الفتح المبين" من طرف آخر، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأول أمس تجددت الاستهدافات البرية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" حيث استهدفت قوات حكومة دمشق بنحو 50 قذيفة مدفعية وصاروخية مناطق في قرية سان بريف إدلب الشرقي، كما استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في قرية تديل بريف حلب الغربي، وسفوهن وفليفل والفطيرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء المنطقة وفي أجواء سهل الغاب شمال غرب حماة.

(د ع)