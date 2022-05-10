​​​​​​​قصف واستهدافات متبادلة بريفي إدلب وحلب

وشهد محور الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة "الفتح المبين" من جهة أخرى دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في الفطيرة ومحيط البارة وبينين وفليفل ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فيما نفذت مرتزقة الاحتلال التركي قصفاً صاروخياً على مواقع الأولى في محور أورم الصغرى ضمن الريف الغربي لحلب.

المرصد السوري أشار أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق قصفت بالمدفعية الثقيلة، 7 مواقع ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" حيث سقطت قذائف على كل من بلدة البارة وقرى الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، وأطراف مدينة دارة عزة وقرى كفرنوران وتديل والشيخ سليمان غربي حلب.

(د ع)